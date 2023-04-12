В тот вечер шестнадцатилетняя Лиза напилась на дискотеке, как никогда. Водку не пила, нет. Одни только слабоалкоголки, но сколько их было за вечер – сам черт не разберет. Она и не видела ,как Стас, ее новый парень, целенаправленно «накачивает» ее спиртным. Ведь все эти слабоалкогольные напитки – вещь для девушек довольно коварная. На вкус они вроде бы и сладенькие и пьется легко (подумаешь, спирта восемь градусов, и не чувствуется ведь!), зато сражает потом наповал. 

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Пьяная девочка пи…де не хозяйка

Лиза помнила, как она танцевала под ремикшированную Леди Гагу, помнила, как выходили время от времени из ночного клуба на улицу – свежим воздухом подышать да покурить, помнила, что было много пьяного смеха и веселья…А потом был какой-то провал – даже впоследствии девушка не смогла восстановить то, что было между дискотекой и когда случился секс в клубе с друзьми парня.

Когда ее сознание неожиданно очнулось и обнаружило свое тело на детской площадке, освещенной тусклым фонарем и находящейся примерно в метрах ста от дискотеки. Юная дева стояла на коленях и делала минет кому-то. Это обозначало то, что хотя сознание и выключилось, тело продолжало действовать, причем, весьма активно.

Честно говоря милащка уже давно хотела заняться любовью м мечтала, чтобы ей сбили целку и жестко трахнули огромным мужским писюном. Прежде всего девочка созрела и=благодаря тому, что случайно нашла и начала бесплатно читать онлайн откровенные рассказы для взрослых 18+ написаны русскими девушками их реальнй жизни. Поэтому неожиданный случайный секс в клубе больше обрадовал чем огорчил.

 

Секс в клубе

Друзья парня пустили по кругу устроив жесткий секс в клубе

Не переставая сосать, хотя Лиза делала это впервые в жизни (и, вообще, она еще была девственницей до этого вечера), малолетка подняла глаза в надежде увидеть, что обладателем члена, заполнившего ее ротик, является её любимый парень. Но это было другое лицо – Миша, его друг, который, кстати, как парень, никогда Лизе не нравился.

Миша в этот момент кончил, и половина его спермо-выстрела улетело в девичий рот, остальную он вылил ей на зажмурившееся лицо. Юнная соска уже собиралась вставать с колен ,как внезапно перед ее лицом вырос еще один пенис. Удивленно взглянула на его обладателя, но и на этот раз это был не Стас, а Коля, другой его приятель.

В это же время девочка услышала голос Стаса позади нее: «Давай-давай, малышка. Сделай приятно и Коляну». Возможно, ей нужно было подняться и уйти, но алкоголь ослабил в ней всякое противодействие, и Лизонька послушно взяла в рот. Потом было еще три человека – Игорь, Леша, и какой-то неизнакомец и, наконец, сам Стас.

Затем начался второй круг, но уже обозначенный не минетом, а обычным трахом. Шлюшку поставили раком к заборчику, задрали юбку, спустили трусики и обладали ею по очереди. В этот раз она успела даже пару раз сама получить удовольствие испытав невероятный оргазм.

Ни о каком изнасиловании Лиза потом не заявляла. Тем более, Стас говорил, что она сама, пьяная, просила его, чтобы он ее с дружками пустили по кругу требуя секс в клубе. Но встречаться со Стасом она перестала. А по ночным клубам ходила не чаще одного раза в месяц.