В тот вечер шестнадцатилетняя Лиза напилась на дискотеке, как никогда. Водку не пила, нет. Одни только слабоалкоголки, но сколько их было за вечер – сам черт не разберет. Она и не видела ,как Стас, ее новый парень, целенаправленно «накачивает» ее спиртным. Ведь все эти слабоалкогольные напитки – вещь для девушек довольно коварная. На вкус они вроде бы и сладенькие и пьется легко (подумаешь, спирта восемь градусов, и не чувствуется ведь!), зато сражает потом наповал.
Пьяная девочка пи…де не хозяйка
Лиза помнила, как она танцевала под ремикшированную Леди Гагу, помнила, как выходили время от времени из ночного клуба на улицу – свежим воздухом подышать да покурить, помнила, что было много пьяного смеха и веселья…А потом был какой-то провал – даже впоследствии девушка не смогла восстановить то, что было между дискотекой и когда случился секс в клубе с друзьми парня.
Когда ее сознание неожиданно очнулось и обнаружило свое тело на детской площадке, освещенной тусклым фонарем и находящейся примерно в метрах ста от дискотеки. Юная дева стояла на коленях и делала минет кому-то. Это обозначало то, что хотя сознание и выключилось, тело продолжало действовать, причем, весьма активно.
Честно говоря милащка уже давно хотела заняться любовью м мечтала, чтобы ей сбили целку и жестко трахнули огромным мужским писюном. Прежде всего девочка созрела и=благодаря тому, что случайно нашла и начала бесплатно читать онлайн откровенные рассказы для взрослых 18+ написаны русскими девушками их реальнй жизни. Поэтому неожиданный случайный секс в клубе больше обрадовал чем огорчил.
Друзья парня пустили по кругу устроив жесткий секс в клубе
Не переставая сосать, хотя Лиза делала это впервые в жизни (и, вообще, она еще была девственницей до этого вечера), малолетка подняла глаза в надежде увидеть, что обладателем члена, заполнившего ее ротик, является её любимый парень. Но это было другое лицо – Миша, его друг, который, кстати, как парень, никогда Лизе не нравился.
Миша в этот момент кончил, и половина его спермо-выстрела улетело в девичий рот, остальную он вылил ей на зажмурившееся лицо. Юнная соска уже собиралась вставать с колен ,как внезапно перед ее лицом вырос еще один пенис. Удивленно взглянула на его обладателя, но и на этот раз это был не Стас, а Коля, другой его приятель.
В это же время девочка услышала голос Стаса позади нее: «Давай-давай, малышка. Сделай приятно и Коляну». Возможно, ей нужно было подняться и уйти, но алкоголь ослабил в ней всякое противодействие, и Лизонька послушно взяла в рот. Потом было еще три человека – Игорь, Леша, и какой-то неизнакомец и, наконец, сам Стас.
Затем начался второй круг, но уже обозначенный не минетом, а обычным трахом. Шлюшку поставили раком к заборчику, задрали юбку, спустили трусики и обладали ею по очереди. В этот раз она успела даже пару раз сама получить удовольствие испытав невероятный оргазм.
Ни о каком изнасиловании Лиза потом не заявляла. Тем более, Стас говорил, что она сама, пьяная, просила его, чтобы он ее с дружками пустили по кругу требуя секс в клубе. Но встречаться со Стасом она перестала. А по ночным клубам ходила не чаще одного раза в месяц.
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